Darmstadt 98 gewinnt Verfolgerduell bei Hannover 96

Großer Jubel bei Darmstadt 98 nach dem Siegtreffer von Hiroki Akiyama (M) in Hannover. Swen Pförtner/dpa

Hannover (dpa) –

Der SV Darmstadt 98 hat Hannover 96 im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga überholt. Die Hessen kamen im Verfolgerduell in beinahe letzter Minute zu einem 3:2 (1:2) in Hannover. Hiroko Akiyama traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum umkämpften Sieg.

Mann des Spiels aus Darmstädter Sicht war aber Killian Corredor (5. Minute), der die Gäste in Führung gebracht und auch den Ausgleich in der 50. Minute erzielt hatte. Für die Gastgeber trafen Ime Okon (18.) und Kolja Oudenne (33.) vor 40.100 Zuschauern. Durch die Niederlage verpasste 96 den Sprung auf Platz drei und ist vorerst Tabellenfünfter unmittelbar hinter Darmstadt.

Viele Alutreffer

Beide Mannschaften lieferten ein Top-Spiel. Dabei hatten die Gäste den besseren Start und gingen verdient in Führung. Hannover wurde mit zunehmender Spieldauer stärker und erhöhte den Druck.

Nach dem Ausgleich und der Führung hatten die Gastgeber mehrere große Chancen. Unter anderem trafen Benjamin Källman und Oudenne die Latte und den Pfosten. Der Darmstädter Akiyama hatte ebenfalls Pech mit einem Lattentreffer kurz vor der Pause.

Die Hessen kamen mit Schwung aus der Kabine und schafften den verdienten Ausgleich. Hannover tat sich einige Zeit schwer, Offensivaktionen zu kreieren. Die Darmstädter hatten noch zwei weitere Alutreffer. In der Schlussphase war dank Akiyamas Tor dann das Glück auf ihrer Seite.