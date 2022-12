Danziger Paramentenschatz soll nach Danzig zurückkehren

Lübeck (dpa) –

Der sogenannte Danziger Paramentenschatz soll von Lübeck an seinen Herkunftsort Danzig zurückkehren. Darauf hätten sich die Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) und die Marienkirche Danzig geeinigt, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Dienstag mit. Die aus der Marienkirche Danzig stammenden spätmittelalterlichen liturgischen Gewänder befinden sich seit Ende des Zweiten Weltkrieges im Lübecker St. Annen-Museum.

Mitglieder der Danziger Kirchengemeinde hatten die Gewänder zum Schutz vor Kriegsschäden auf die Flucht mitgenommen. Heute befinden sich rund 100 der mit feinsten Stickereien verzierten Gewänder als Dauerleihgabe der Union Evangelischer Kirchen in Lübeck. In der Danziger Marienkirche versteckt haben sie Reformation und Kriege überdauert, erst im 19. Jahrhundert wurden sie zufällig bei Bauarbeiten wieder entdeckt.