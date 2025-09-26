«Dann bin ich dabei»: Schaaf offen für neuen Trainerjob

Bremen (dpa) –

Vier Jahre nach seinem letzten Bundesliga-Spiel kann sich Werder-Bremen-Legende Thomas Schaaf immer noch einen neuen Trainerjob vorstellen. «Es kommt immer auf eine spannende Aufgabe an. Wenn mich da irgendetwas packt, dann bin ich dabei», sagte der 64-Jährige bei der Vorstellung seiner Biografie in Bremen. «Es ist einfach so: In diesem Geschäft kannst du nie sagen: Jetzt ist Schluss. Es haben so viele schon gesagt: Ich höre auf – und nächste Woche waren sie wieder da. Und genauso umgekehrt: Ich mache weiter – und auf einmal waren sie weg.»

Schaaf wurde als Spieler und Trainer insgesamt dreimal deutscher Meister mit Werder Bremen. 14 Jahre trainierte er die Bundesliga-Mannschaft des Clubs. Weitere Stationen waren Eintracht Frankfurt in der Saison 2014/15 sowie Hannover 96 in der ersten Jahreshälfte 2016.

Schauspieler Brandt liest aus Schaaf-Buch

Wie populär der Double-Trainer von 2004 in Bremen noch immer ist, zeigt, dass 1400 Besucher zu der Präsentation seiner Biografie in das Konzerthaus «Die Glocke» kamen. Der Schauspieler und Werder-Fan Matthias Brandt las Auszüge aus dem Buch vor.

«Zu dieser Veranstaltung wäre ich auch zu Fuß gekommen», sagte Brandt. «Thomas Schaaf verdanke ich so viele tolle Momente. Und wenn ich die Gelegenheit habe, etwas zurückzugeben, dann mache ich das sofort.»