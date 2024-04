Daniel Günther verabschiedet Soldaten in den Auslandseinsatz

Husum (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Freitag 62 Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsatz verabschiedet. Dazu besuchte der die 6. Kompanie des Spezialpionierregiments 164 «Nordfriesland» in Husum, wie die Staatskanzlei mitteilte. «Ihre Arbeit als Soldatinnen und Soldaten ist für unsere Sicherheit unverzichtbar. Sie schützen unsere Freiheit und verteidigen unsere demokratischen Werte. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich», sagte Günther der Mitteilung zufolge beim Verabschiedungsappell in der Julius-Leber-Kaserne.

Der Einsatz verdiene angesichts der bewegten Zeit besondere Anerkennung und Respekt. «Der russische Überfall auf die Ukraine und der sich zuspitzende Konflikt in Nahost machen unsere Welt gefährlicher», so Günther. Darum werde eine starke Bundeswehr benötigt. Schleswig-Holstein stehe hinter den Soldaten: «Sie leisten Ihren Dienst für uns alle. Ich wünsche Ihnen bei Ihren Aufgaben gutes Gelingen und viel Erfolg. Kommen Sie gut und vor allem gesund zurück nach Husum.»

Die Soldaten sollen von der nächsten Woche an Dienst im Irak, in die Slowakei und im Kosovo leisten. Dort werden sie sich um die Unterbringung und Versorgung der Streitkräfte kümmern und unter anderem Feldlager aufbauen beziehungsweise abbauen.