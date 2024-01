Daniel Günther in Aachen: «Wir sind extremistenfreie Zone»

Aachen (dpa/lnw) –

Etwa 12.500 Menschen haben sich am Samstag an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Aachen beteiligt. Eine Polizeisprecherin betonte, diese Zahl sei noch nicht endgültig, da die Kundgebung mit dem Motto «Wir sind Aachen. Nazis sind es nicht» immer noch Zulauf habe. Eine weitere Demo gegen rechts von Fridays for Future habe etwa 500 bis 1000 Teilnehmer.

Zu den Rednern der Demo gehörte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der am Samstagabend in Aachen mit dem Orden wider den tierischen Ernst ausgezeichnet werden sollte. Er erinnerte daran, dass die AfD auch einmal im schleswig-holsteinischen Landtag vertreten gewesen sei. «Wir Demokratinnen und Demokraten haben zusammengehalten, haben uns untergehakt, haben den Diskurs miteinander geführt, haben ihnen gezeigt, dass eine Demokratie vom Wettstreit der Argumente lebt», sagte Günther. Das Ergebnis sei gewesen, dass die AfD 2022 aus dem Landtag geflogen sei.

«Wir sind eine extremistenfreie Zone in Schleswig-Holstein», sagte Günther unter dem tosenden Beifall der Demonstranten. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und CDU-Politikerin Julia Klöckner nahmen an der Kundgebung teil. Auf Transparenten standen Aufschriften wie «Keine Printen für Nazis» und «Wer in einer Demokratie einschläft, muss damit rechnen, in einer Diktatur aufzuwachen!»