Danger Dan spielt kostenloses Konzert vor der Roten Flora

Hamburg (dpa) –

Der Kult-Musiker Danger Dan (40) will am Sonntag in einer Woche vor der Roten Flora in Hamburg ein kostenloses Konzert spielen und damit ein Zeichen gegen Rechts setzen. Das Open-Air-Konzert stehe unter dem Motto «Viva la Antifa», teilte die Gruppe für den organisierten Widerspruch (Grow) Hamburg am Freitag mit. «Das wird super und der Auftakt zu vielen Aktivitäten in der Roten Flora und rund um die Rote Flora», hieß es dazu weiter. Der Konzertabend soll um 17.00 Uhr beginnen und zunächst werde es ein DJ-Set von Lina Celli geben. Der deutsche Rapper Danger Dan (Solo-Album «Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt») ist Mitglied der Deutsch-Rap-Band Antilopen Gang.