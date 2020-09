Dana Guth ringt um Wiederwahl als Niedersachsens AfD-Chefin

Hannover (dpa/lni) – Mit der Wahl von Dana Guth an die Spitze der Niedersachsen-AfD endete vor zweieinhalb Jahren ein Machtkampf in dem damals zerstrittensten Landesverband der Partei. Die Schaffung geordneter Strukturen, ein Ende der Skandale und eine zumeist sachorientierte Arbeit im Landtag hält die Vorsitzende, die auch Fraktionschefin ist, sich seitdem zu Gute. Dennoch muss sie es beim Landesparteitag am nächsten Wochenende in Braunschweig bei ihrer angestrebten Wiederwahl mit vier Gegenkandidaten aufnehmen.

Dazu gehören die Bundestagsabgeordneten Jens Kestner und Dietmar Friedhoff, auch aber zwei Abgeordnete aus der Landtagsfraktion. So will der Abgeordnete Christopher Emden, ein früherer Richter, sich als Landesvorsitzender bewerben, ebenso wie der Braunschweiger Abgeordnete Stefan Wirtz. So manchem in der AfD ist Guth (50) offenbar zu moderat. Auch die Wahlergebnisse der Partei blieben in Niedersachsen verhalten.

Ende 2017 zog die AfD, nachdem sie bei der Landtagswahl auf 6,2 Prozent gekommen war, erstmals mit neun Abgeordneten in den niedersächsischen Landtag ein. Während das Rennen bei den Vorstandswahlen auf dem Braunschweiger Parteitag am Samstag noch offen ist, steht bereits fest, dass es mehrere Protestveranstaltungen gegen das AfD-Treffen geben wird.

AfD-Niedersachsen