Lotti und Bollek ziehen in bunten Kostümen beim traditionellen Karnevalsumzug durch die Innenstadt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Damme (dpa/lni) – Rosenmontag wird in Damme im Kreis Vechta traditionell eine Woche früher gefeiert als anderswo – pünktlich um 12.33 Uhr soll heute der große Umzug beginnen. Schon am Sonntag waren rund 15 000 Menschen in der Kleinstadt auf denen Beinen, um trotz windigen Wetters ausgelassen Straßenkarneval zu feiern. Vor dem Umzug am Montag gibt es einen Empfang für den diesjährigen Ehrengast des Karnevals, Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).

Carneval in Damme