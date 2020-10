Dänischer Streifen eröffnet die Nordischen Filmtage 2020

Lübeck (dpa) – Die Nordischen Filmtage Lübeck werden mit der Deutschlandpremiere des dänischen Spielfilms «Unser Mann in Amerika» (Originaltitel: «Vores mand i Amerika», engl. «The Good Traitor») eröffnet. Das gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. In dem auf wahren Begebenheiten beruhenden Streifen erzählt Regisseurin Christina Rosendahl die Geschichte des Diplomaten Henrik Kauffmann. Der habe als dänischer Botschafter in den USA zur Zeit der deutschen Besatzung Dänemarks um die Freiheit und Unabhängigkeit seines Landes gekämpft, teilte das Festival mit. Die 62. Nordischen Filmtage Lübeck finden vom 4. bis um 8. November 2020 als Mischung aus Festival vor Ort und Online-Veranstaltungen statt.

Pressemitteilung der Nordischen Filmtage