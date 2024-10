Dänemark verlängert Kontrollen an Grenze zu Deutschland

Kopenhagen (dpa) –

Die dänischen Kontrollen an der Grenze zu Deutschland werden ein weiteres Mal um sechs Monate verlängert. Das teilte das Justizministerium in Kopenhagen mit. Die Terrorbedrohung gegen Dänemark sei weiterhin ernst, der Nahostkonflikt sowie die Koranschändungen des vergangenen Jahres hätten Auswirkungen auf das aktuelle Bedrohungsbild, erklärte das Ministerium. Daher halte die Regierung eine Fortführung des Einsatzes im Grenzgebiet für erforderlich.

Ähnliche Entscheidungen der Nachbarn Deutschland und Schweden zu vorübergehenden Grenzkontrollen zeigten ihm, dass sich Europa in einer ernsten Lage befinde, erklärte Justizminister Peter Hummelgaard. Dabei sei man auch gezwungen, darüber nachzudenken, für wen man die Grenzen des Landes öffne. Gleichzeitig solle der Einsatz die Bürger in der Grenzregion so wenig wie möglich beeinträchtigen, betonte der Minister.