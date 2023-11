Däne Magaard verlängert bei Bundesligist HSV Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Kreisläufer Andreas Magaard hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Handball-Bundesligisten HSV Hamburg bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das teilte der Club am Freitag vor dem Heimspiel gegen den HC Erlangen mit. Der 25-jährige Däne war im Sommer 2022 aus seiner Heimat vom Erstligisten Nordsjaelland HB in die Hansestadt gewechselt.

«Wir sind von Andreas sportlich absolut überzeugt, und er ist auch menschlich eine große Bereicherung für uns. Deswegen ist es für uns eine große Freude, dass er sich dafür entscheiden hat, hier bei uns zu bleiben», sagte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke.

Magaard selbst freut sich auf die weiteren drei Jahre in Hamburg: «Der Verein will mehr, das merke ich. Ich will mich hier weiterentwickeln und dem Verein dabei helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Es wäre für mich ein Traum, irgendwann mit dem HSVH europäisch zu spielen», sagte der Däne.