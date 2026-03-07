Dämpfer für Paderborn: Nur 1:1 gegen Braunschweig

Paderborn (dpa) –

Mit einem Tor tief in der Nachspielzeit hat der SC Paderborn im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zumindest einen Teilerfolg gerettet. Sven Michel erzielte beim 1:1 (0:0) gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig in der 90.+8 Minute per Kopfball den Ausgleichstreffer für die Gastgeber, die nach einer Roten Karte für Patrick Nkoa rund eine halbe Stunde in Überzahl spielten. Robin Heußer hatte die Braunschweiger in der 52. Minute in Führung gebracht.

Paderborn rutschte durch das Remis auf den vierten Tabellenplatz ab und liegt mit 47 Punkten nun drei Zähler hinter Spitzenreiter FC Schalke 04, der bereits am Freitag 1:0 gegen Arminia Bielefeld gewonnen hatte. Die Braunschweiger stecken weiter tief im Kampf um den Klassenerhalt und haben vorerst drei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang.