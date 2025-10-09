Dämmwolle auf Laster brennt – Autobahn bei Lübeck gesperrt

Wesenberg (dpa/lno) –

Ein mit Dämmwolle beladener Laster ist am frühen Morgen auf der Autobahn 1 im Kreis Stormarn in Brand geraten und hat für eine längere Sperrung der A1 in Richtung Hamburg gesorgt. Durch das Feuer sei niemand verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Brand hatte allerdings enorme Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr in Richtung Hamburg.

Stau um Autobahnkreuz

Die A1 musste wegen des Brandes zwischen dem Autobahnkreuz Lübeck und der Anschlussstelle Reinfeld zunächst komplett gesperrt werden. Später konnte einer der drei Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Die fast einstündige Sperrung habe zu Stau geführt, vor allem rund um das Autobahnkreuz Lübeck.

Warum die Ladung des Lastwagens bei Wesenberg in Brand geraten war, war zunächst unklar.