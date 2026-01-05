Dachstuhlbrand legt Landstraße bei Cuxhaven stundenlang lahm

Im Landkreis Cuxhaven ist durch einen Brand in dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses ein hoher Schaden entstanden. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Midlum/Nordholz (dpa/lni) –

Im Landkreis Cuxhaven ist der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die Bewohner des Hauses an der Alten Bundesstraße zwischen Midlum und Nordholz bemerkten das Feuer am Samstagabend selbst und blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Aufgrund der Löscharbeiten sei die angrenzende Landesstraße bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt gewesen. Die Feuerwehr habe den Brand schließlich löschen können. Das Haus ist laut einem Sprecher der Polizei derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden an dem Gebäude werde auf ungefähr 100.000 Euro geschätzt.