Dachstuhlbrand in Wedel führt zu größerem Feuerwehreinsatz

Pinneberg (dpa/lno) –

Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wedel im Kreis Pinneberg hat am Montagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Der Bewohner der Wohnung war beim Eintreffen der 56 Einsatzkräfte bereits draußen vor dem Gebäude, wie die Feuerwehr Pinneberg am Dienstagmorgen mitteilte. Er sei vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und dann unter Begleitung eines Notarztes in ein umliegendes Krankenhaus befördert worden.

Die Wohnung ist aufgrund des Brandes unbewohnbar. Alle anderen Hausbewohner konnten gegen 23 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Details waren zunächst unklar.