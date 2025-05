Dachstuhlbrand in Leer – zwei Feuerwehrleute verletzt

Bei einem Brand in einem Haus in Leer wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Leer (dpa/lni) –

Beim Brand eines Dachstuhls in Leer sind zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Das Feuer brach am Freitag in einem Wohn- und Geschäftshaus aus, Anwohner hatten Rauch gesehen und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude. Da die Flammen auf angrenzende Häuser überzugreifen drohten, wurde eine Wohnung evakuiert.

Anwohner in der Innenstadt sollten wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten, die Straße wurde voll gesperrt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Haus ist zum Teil unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.