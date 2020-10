Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Flensburg (dpa/lno) – In einem Mehrfamilienhaus in Flensburg hat in der Nacht zum Dienstag der Dachstuhl gebrannt. Die Polizei geht von einer fünf- bis sechsstelligen Schadenssumme aus, wie ein Sprecher am Dienstagmorgen mitteilte. Alle Hausbewohner wurden unverletzt ins Freie gerettet. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.