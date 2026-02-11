Dachstuhl in Flammen – Kein Strom in der Nachbarschaft

Diepholz (dpa/lni) –

Ein Dachstuhlbrand zwingt mehrere Menschen in Diepholz, ihre Häuser stundenlang zu verlassen. Wer nicht bei Familie oder Freunden unterkommt, kann laut Polizei in einer Notunterkunft Unterschlupf finden. Die Stadtwerke stellten in der Nachbarschaft sicherheitshalber den Strom ab. Der Einsatz soll sich noch bis in die Nacht ziehen.

Das Feuer brach am Nachmittag in einem Einfamilienhaus aus. Ein Freund der Bewohner, die gerade im Urlaub sind, entdeckte Rauch aus dem Dach aufsteigen. Direkt angrenzende Nachbarn mussten ihre Häuser verlassen. Wer weiter weg wohnt, sollte wegen des starken Rauchs Fenster und Türen geschlossen halten.

Wie viele Menschen betroffen sind, ist nach Angaben der Polizei unklar. Die Löscharbeiten sollen noch mehrere Stunden dauern. Die Polizei ermittelt im Anschluss, wie es zu dem Brand kommen konnte.