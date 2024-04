Dachstuhl in Brand: 160 Feuerwehrleute löschen Feuer

Neustadt am Rübenberge (dpa/lni) –

Ein brennender Dachstuhl eines Wohngebäudes hat im Dorf Laderholz nahe Neustadt am Rübenberge einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Als Feuerwehrleute am Brandort in der Region Hannover eintrafen, schlugen Flammen bereits aus dem Dach, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Alle Bewohner konnten das Gebäude den Angaben zufolge selbstständig und rechtzeitig verlassen. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr löschte über Stunden mit mehreren Trupps und einer Drehleiter das Feuer.

Mehrere Ortsfeuerwehren rückten zum Brandort aus, auch Feuerwehrleute aus dem Nachbarlandkreis Nienburg wurden angefordert. Rund 160 Kräfte der Feuerwehren waren im Einsatz. Warum es zu dem Feuer kam, war nicht bekannt.