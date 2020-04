Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Saterland (dpa/lni) – Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Saterland (Landkreis Cloppenburg) ist am Freitagabend komplett abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, entzündete sich das Feuer am Dachstuhl im Ortsteil Sedelsberg aus zunächst ungeklärter Ursache. 65 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

Polizeimitteilung