Dachstuhl in Hamburg fängt Flammen – Feuerwehr löscht Brand

In Hamburg-Sasel brannte in der Silvesternacht ein Einfamilienhaus. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In der Silvesternacht hat die Feuerwehr in Hamburg ein Feuer in einem Einfamilienhaus gelöscht. Der Dachstuhl des Gebäudes im Stadtteil Sasel in Poppenbüttel sowie der angrenzende Carport hatten komplett in Flammen gestanden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Die Einsatzkräfte waren mit zwei Löschzügen seit kurz vor 1.00 Uhr vor Ort. Knapp zweieinhalb Stunden später teilte die Feuerwehr auf X mit, dass der Brand unter Kontrolle gebracht wurde. Die Brandursache und das Ausmaß des Schadens waren zunächst unklar.

Zu einem weiteren Großeinsatz in der Neujahrsnacht kam es in Billstedt, wo zwei Löschzüge zu einem brennenden Schuppen ausrückten.