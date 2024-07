Dachstuhl brennt in Finkenwerder – vier Menschen gerettet

Hamburg (dpa/lno) –

Vier Menschen sind wegen eines Dachstuhlbrandes in Hamburg-Finkenwerder von der Feuerwehr aus einem brennenden Einfamilienhaus gerettet worden. Einer von ihnen sei wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Zeugen hatten das Feuer im Anbau des Hauses in der Nacht gemeldet. Die Flammen seien schließlich unter die Dachhaut des Einfamilienhauses gewandert. Fast 60 Einsatzkräfte kämpften am Finkenwerder Süderdeich gegen das Feuer.