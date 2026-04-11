Dachstuhl brennt in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Ein Dachstuhlbrand hat in Bremen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Am Samstagnachmittag hatte demnach eine Hecke Feuer gefangen. Der Brand weitete sich auf das Dach eines angrenzenden Wohn- und Geschäftsgebäudes aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen nach rund zwei Stunden unter Kontrolle bringen. Rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren den Angaben zufolge vor Ort.