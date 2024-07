Dachdecker stürzt auf Gerüst

Hamburg (dpa/lno) –

Bei Dacharbeiten an einem Haus in Hamburg-Bergedorf ist ein Arbeiter auf ein Baugerüst gestürzt. Er sei mittelschwer verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Höhenretter der Feuerwehr hoben den Dachdecker am Montag mithilfe eines Baukrans, der an einer benachbarten Baustelle im Einsatz war, vom Gerüst.

Nach Informationen des «Hamburger Abendblatts» hatte der Arbeiter anscheinend das Gleichgewicht verloren und war auf die oberste Ebene des Baugerüsts zwischen dritter und zweiter Etage gefallen. Dann sei er von einem Netz aufgehalten worden. Sonst wäre er mehrere Meter tief auf den Boden gestürzt.