Garrel (dpa/lni) – Die Feuerwehr hat in Garrel (Landkreis Cloppenburg) einen Brand in einem Einfamilienhaus gelöscht. Das Feuer sei am frühen Donnerstagmorgen aus unbekannter Ursache auf dem Dachboden des Gebäudes ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf das restliche Haus übergreifen. Zwei Menschen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10 000 Euro.