Dach von Schule in Hamburg brennt

Hamburg (dpa) –

In Hamburg ist am Freitagabend ein Brand in einer Schule im Stadtteil St. Georg ausgebrochen. Nach Augenzeugenberichten eines dpa-Reporters steht das Dach der Brecht-Schule in Flammen. Dabei handelt es sich um eine Privatschule mit Grundschule, Gymnasium, Stadtteilschule, Abendgymnasium und Handelsschule. Die Feuerwehr teilte auf der Plattform X mit, es sei ein Feuer im Dachstuhl entstanden, Höhenretter und spezielles Löschgerät seien im Einsatz. Wegen der Rauchentwicklung wurden die Anwohner im Umkreis der Norderstraße in St. Georg gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.