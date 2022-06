Dach von Bauernhaus brennt ab: Bewohner und Hunde unverletzt

Berge (dpa/lni) –

Ein altes Bauernhaus in Berge (Landkreis Osnabrück) ist von einem Feuer erheblich beschädigt worden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 140.000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohner sowie etwa 20 Hunde konnten sich in der Nacht zu Donnerstag unverletzt ins Freie retten. Der Dachstuhl des Hauses war aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Nach Angaben des Sprechers hatte sich vermutlich zunächst in der Küche Rauch entwickelt. Das Haus sei nun vorerst nicht mehr bewohnbar.