Dach eines Wohnhauses in Flammen: 300.000 Euro Schaden

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich das Feuer auch auf das Dach des Reihenhauses ausgebreitet, hieß es. (Symbolbild) Uli Deck/dpa

Uetersen (dpa/lno) –

Bei dem Brand eines Wohnhauses in Uetersen im Kreis Pinneberg ist ein hoher Schaden entstanden. Verletzt wurde niemand, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Der Schaden wurde auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

Zunächst geriet den Angaben zufolge der Carport in Brand, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich das Feuer auch auf das Dach des Reihenhauses ausgebreitet. Das Dach sei schließlich geöffnet und abgelöscht worden. Rund 60 Feuerwehrkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen.