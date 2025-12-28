Leiche nach Brand in Dithmarschen gefunden

Die Feuerwehr ist bei einem Feuer in Hennstedt im Einsatz. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Hennstedt (dpa/lno) –

Beim Brand eines Wohnhauses in Hennstedt (Kreis Dithmarschen) haben Einsatzkräfte eine Leiche in dem Gebäude gefunden. Zur Identität gebe es noch keine Informationen, sagte eine Sprecherin der Regionalleitstelle West.

Die Kriminalpolizei ermittelt zu dem Brand, die Ursache sei noch unklar. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden laut Regionalleitstelle rund 500.000 Euro.

Seit dem Morgen kämpften Feuerwehrleute gegen das Feuer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Dach des Hauses den Angaben zufolge vollständig. Die Warnapp Nina forderte Menschen im Bereich Hennstedt auf, wegen des Feuers Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Wie die «Dithmarscher Landeszeitung» auf ihrer Internetseite berichtete, war am Morgen dichter schwarzer Rauch aus weiter Entfernung zu sehen. Auf Bildern der Zeitung ist zu erkennen, dass eine komplette Seite des Gebäudes in Flammen stand.