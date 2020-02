«Cum-Ex»: Senat will Befreiung vom Steuergeheimnis prüfen

Hamburg (dpa/lno) – In der «Cum-Ex»-Affäre prüft der Hamburger Senat, sich durch die unter Verdacht stehenden Warburg Bank vom Steuergeheimnis befreien zu lassen. Man habe Finanzsenator Andreas Dressel und Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) gebeten, eine Situation herbeizuführen, in der über die durch angeblich verjährte Steuerrückforderungen von rund 47 Millionen Euro gegen die Bank und Treffen von SPD-Politikern mit Bankvertretern aufgeworfenen Fragen gesprochen werden könne, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag nach der Senatssitzung.

«Wir sind in der Sache nicht viel weitergekommen, weil dem in Teilen das Steuergeheimnis entgegensteht», sagte Kerstan. Deshalb werde es notwendig sein, «von Warburg eine Erlaubnis zu bekommen, über das Steuergeheimnis hinaus Aussagen treffen zu können». Auch die SPD-Senatoren seien der Meinung, «dass das ein Weg sein könnte», sagte Bildungssenator Ties Rabe (SPD). «Aber er muss absolut rechtlich sauber sein (…), denn dieses Steuergeheimnis ist ein sehr, sehr scharf bewachtes Gut, das kein Senator oder Bürgermeister mal eben durchbrechen kann, weil es gerade besondere Fragen gibt.»