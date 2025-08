CSD in Hamburg: Stadtreinigung sammelt 24 Tonnen Müll ein

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Christopher Street Day (CSD) hat die Stadtreinigung Hamburg wieder für saubere Straßen gesorgt. Rund 60 Mitarbeitende des sogenannten #TeamOrange rückten am Samstag direkt im Anschluss an die bunte Demonstration aus, um die Veranstaltungsstrecke zwischen Lübecker Straße und Lombardsbrücke von Müll zu befreien.

Bis in den frühen Abend sammelte das Team mit Hilfe von Kehrmaschinen, Presswagen und Klein-Lkw insgesamt rund 24 Tonnen Abfall ein – deutlich weniger als im Vorjahr. 2023 waren noch rund 32 Tonnen zusammengekommen.

Trotz der Rekordbeteiligung von rund 260.000 Menschen an der CSD-Demo habe beim Reinigungseinsatz gute Stimmung geherrscht. Viele Teilnehmende hätten den Mitarbeitenden ihren Dank für die schnelle und gründliche Arbeit ausgesprochen. Die CSD-Demonstration am Samstag bildete den Höhepunkt der Pride Week in Hamburg, die am 26. Juli begonnen hatte.