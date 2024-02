Countdown für Disney-Musical «Hercules» in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Countdown beim Disney-Musical «Hercules» in Hamburg: In sieben Wochen feiert das Musical Weltpremiere im Stage Theater Neue Flora. Seit Ende Januar proben die 38 Darstellerinnen und Darsteller gemeinsam mit dem Kreativteam rund um Regisseur Casey Nicholaw intensiv am Stück, an der Choreographie sowie der Musik, teilte das Musicalunternehmen Stage Entertainment mit, das am Dienstag einen Einblick in die Proben gab. Auch die Crew des Stage Theater Neue Flora arbeite auf Hochtouren, um die Bühne in die Welt der griechischen Götter zu verwandeln. «Hercules» nach dem gleichnamigen Disney-Film von 1997 ist bereits das neunte Musical, das Stage Entertainment zusammen mit Disney auf die Bühne bringt.

Das Musical erzählt die Geschichte von Hercules, Sohn des Zeus, der als Baby entführt wird und unter Menschen aufwächst. Eines Tages findet er heraus, dass er auf dem Olymp das Licht der Welt erblickt hat. Um auf den Berg der Götter zurückkehren zu können, muss Hercules beweisen, dass er ein richtiger Held ist. Mit Hilfe seiner treuen Freunde lernt er, dass es nicht auf pure Kraft ankommt, sondern dass wahre Helden an der Stärke ihres Herzens gemessen werden.

Neben Benét Monteiro («Hamilton»), der die Titelrolle übernehmen wird, gehören viele weitere Musical-Stars zum Cast. Mae Ann Jorolan, bekannt aus «Hamilton» und «Aladdin», spielt Meg, in die Hercules sich verliebt. Sein Gegenspieler ist der Herr der Unterwelt, gespielt von Detlef Leistenschneider. Aktuell werden die Kostüme und Accessoires in insgesamt elf Ländern gefertigt. Für die mehr als 266 Kostüme wurden über 2500 Meter Stoff verbraucht – fast alle sind mit aufwendigen Drucken versehen. Für das Bühnenbild wird neben physischen Bühnenelementen – wie etwa beweglichen Säulen – eine 20×20 Meter große LED-Wand neu produziert, die allein fünf Tonnen wiegt.