Coronavirus stoppt Bücherbusse in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Bücherbusse fahren wegen des neuartigen Coronavirus zunächst nicht mehr. Foto: Martin Schutt/dpa/Archivbild

Rendsburg (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Bücherbusse fahren wegen des neuartigen Coronavirus zunächst nicht mehr. Von Montag an werden die 13 ländlichen Fahrbüchereien ihren Betrieb einstellen, wie der Büchereiverein Schleswig-Holstein am Freitag mitteilte. Betroffen sind die Fahrbüchereien in den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland, Ostholstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg, Schleswig-Flensburg, Steinburg, und Stormarn. Der Betrieb wird voraussichtlich bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt, hieß es. Die Leihfristen würden automatisch verlängert und es entstünden keine Mahngebühren.

