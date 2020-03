Coronavirus: Polizisten dürfen nicht in Risikogebiete reisen

Eine Polizeibeamtin in Uniform ist zu sehen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Polizei in Niedersachsen sorgt angesichts der sich ausbreitenden Coronavirus-Infektionen vor: Polizeibeamte dürfen nur noch auf Dienstreisen, wenn diese zwingend notwendig sind. Das gelte vor allem für die besonders betroffenen Länder Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums am Mittwoch in Hannover. Bislang gibt es innerhalb der Belegschaft der Polizeidirektion Hannover einen bestätigten Coronavirus-Fall. Die betroffene Person sei schon mehrere Tage vor dem positiven Testergebnis vom Dienst ferngeblieben, teilte die Polizei mit.

Die Zahl der Infektionen mit Sars-CoV-2 in Niedersachsen stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis zum Dienstagnachmittag auf 66. Besonders betroffen sind der Landkreis Stade und die Region Hannover mit je elf bestätigten Fällen. Im Land Bremen stieg die Zahl bestätigter Fälle am Dienstag von vier auf 22.

Urlaubsreisen von Polizeibeamten in anerkannte Risikogebiete wie Italien entsprächen nicht dem Beamtenrecht, sagte die Sprecherin des Innenministeriums. Zuvor hatte die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet. Das Beamtenrecht enthalte die Verpflichtung zur Gesunderhaltung, erklärte die Sprecherin. «Mit dieser wäre beispielsweise eine Urlaubsreise in ein anerkanntes Risikogebiet, für das eine Reisewarnung besteht, grundsätzlich nicht in Einklang zu bringen.»

Beamte, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssten sich telefonisch oder per Mail vor Dienstantritt bei ihrer Dienststelle melden. Eine mögliche häusliche Quarantäne werde in begründeten Fällen ausschließlich von den zuständigen Gesundheitsämtern ausgesprochen. Bestätigte Fälle von Covid-19 müssten gemeldet werden.

Die Einsatzbereitschaft der Polizei stehe selbst bei einer Erkrankung einer größeren Zahl von Mitarbeitern oder im Falle von Quarantäneanordnungen nicht in Frage. Sollte es analog zu größeren Polizeieinsätzen zu Personalengpässen kommen, gebe es sogenannte Unterstützungspläne. Dann würden Beamte aus weniger betroffenen Regionen oder Behörden aushelfen. Diese Pläne kämen aber derzeit «nicht ansatzweise zur Anwendung».

Nach Polizeiangaben wird die «Funktionsfähigkeit der Polizeidirektion Hannover jederzeit gewährleistet werden». Sobald vom Gesundheitsamt ein Coronavirus-Fall innerhalb der Behörde bestätigt werde, bleibe diese Person dem Dienst fern.

