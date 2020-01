Coronavirus: Hamburg sieht sich gut aufgestellt

Hamburg sieht sich in Hinblick auf den sich ausbreitenden Corona-Virus gut gerüstet. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach Bekanntwerden des ersten Coronavirus-Patienten in Deutschland sieht sich Hamburg für den Fall der Fälle gerüstet. «Wir sind – sollte es zu einem Verdachtsfall kommen – in Hamburg gut aufgestellt. Wir sind vorbereitet», sagte Dennis Krämer, Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Behörden in der Hansestadt seien in Hab-Acht-Stellung. Er betonte aber auch: «Wir sind weit von einer Krisenlage entfernt.» In der Nacht zu Dienstag hatte das bayerische Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass sich ein Mann aus dem Landkreis Starnberg mit dem neuartigen Coronavirus E infiziert habe.

