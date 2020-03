Coronavirus: Festgottesdienst zum Grenzjubiläum abgesagt

Ein Kreuz ist auf einer Kirchturmspitze zu sehen. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Schleswig/Flensburg (dpa/lno) – Der gemeinsame Festgottesdienst mit Bischöfen aus mehreren Ländern und ein Empfang anlässlich des 100. Jahrestags der deutsch-dänischen Grenzabstimmung am Sonntag in Flensburg sind abgesagt worden. Grund seien die Empfehlungen und Anordnungen des Kreises Schleswig-Flensburg und des Landes Schleswig-Holstein gegen die weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus, wie die Bischofskanzlei in Schleswig am Mittwoch mitteilte.

Zum Gottesdienst hatten sich demnach zahlreiche Bischöfinnen und Bischöfe aus Deutschland, Dänemark und dem Baltikum angesagt. Geplant war eine gemeinsame Predigt von Gothart Magaard, dem Bischof für den Sprengel Schleswig und Holstein der Nordkirche, und Bischöfin Marianne Christiansen vom Bistum Hadersleben der dänischen Folkekirke.

Magaard sagte, «ich bedaure sehr, dass uns die Umstände zwingen, diesen Gottesdienst, zu dem wir zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland erwartet haben, abzusagen.» Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, es könne jedoch nicht verantwortet werden, den großen Gottesdienst wie geplant zu veranstalten.

Am 14. März 1920 fand die Abstimmung in der Region südlich der heutigen Grenze über den Grenzverlauf zwischen Dänemark und Deutschland statt. Die Mehrheit der Bevölkerung dieser Region votierte damals für einen Verbleib in Deutschland.