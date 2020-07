Coronavirus: 13 neue Fälle im Landkreis Uelzen

Ein Abstrichstäbchen wird in die Kamera gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Uelzen (dpa/lni) – Im Landkreis Uelzen ist es zu einem Corona-Ausbruch mit 13 Fällen in mehreren Familien gekommen. Die Familien lebten «in enger räumlicher Nähe zueinander» in Uelzen, teilte der Landkreis am Sonntag mit. Betroffen seien auch schulpflichtige Kinder. Alle Infizierten seien in häuslicher Quarantäne. «Wir hoffen, dass das Infektionsgeschehen auf die betroffenen Familien eingegrenzt werden kann», sagte Landrat Heiko Blume. Derzeit liefen die Untersuchungen zu möglichen Kontaktpersonen. Am Freitag war im Landkreis ein erster neuer bestätigter Corona-Fall aufgetreten.

Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen und weitere Infektionen ausschließen zu können, sollten am Montag in zwei Schulen Mitschüler sowie weitere mögliche Kontaktpersonen auf das Virus getestet werden, kündigte der Landkreis an. Die Apollonia Oberschule Uelzen und die Grundschule Holdenstedt seien vom Gesundheitsamt informiert worden.