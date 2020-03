Coronaschutz: Busfahrer mit Folie von Fahrgästen getrennt

Flensburg (dpa/lno) – Von Freitag an müssen die Fahrgäste in Bussen von Aktiv Bus in Flensburg wegen der Gefahr des Coronavirus hinten einsteigen. Bis auf Weiteres werde der Vordereinstieg bei allen Bussen auf den Linien der Aktiv Bus GmbH gesperrt und der Fahrerbereich mit Folie vom Fahrgastinnenraum provisorisch getrennt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. «Wir wollen die Gefahr einer Ansteckung für Fahrgäste und Fahrpersonal eindämmen und dazu beitragen, dass Flensburg möglichst lange mobil bleibt», sagte Geschäftsführer Paul Hemkentokrax.

Da die Fahrscheinpflicht durch die Maßnahme nicht aufgehoben ist, bittet die Aktiv Bus Fahrgäste, beispielsweise Streifenkarten im Vorverkauf zu erwerben. Eine mobile Vorverkaufsstelle wird zu den Hauptnutzungszeiten am Südermarkt eingerichtet. Das Vorgehen sei mit der Stadt Flensburg abgestimmt.

Bereits am Mittwoch hatte die Stadt empfohlen, größere Menschenansammlung oder viele Personen auf engem Raum zu meiden. Wer auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, sollte demnach für sich prüfen, ob es Fahrzeiten gibt, in denen die Busse nicht so voll sind, beispielsweise außerhalb der Schülertransportzeiten.

