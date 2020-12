Corona-Zwangspause: Eisbären-Basketballer vor Comeback

Ein Basketball fällt in den Basketballkorb. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Bremerhaven (dpa/lni) – Nach mehreren positiven Coronatests und vier Spielausfällen wird Basketball-Zweitligist Eisbären Bremerhaven am Wochenende wieder in den Punktspielbetrieb einsteigen. Die Partie bei den Bayer Giants Leverkusen am Sonntag (16.00 Uhr) ist der erste Auftritt der Mannschaft von Trainer Michael Mai seit dem 8. November. Danach war das Eisbären-Team bis zu 20 Tage in häuslicher Quarantäne gewesen. Die Bremerhavener stehen in der bisherigen Saison mit fünf Siegen nach fünf Partien auf Rang zwei.

Mitteilung Eisbären Bremerhaven