Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein auf konstantem Niveau

Eine 3D-Darstellung eines Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Corona-Infektionslage in Schleswig-Holstein verharrt weiter auf einem recht konstanten Niveau. Am Donnerstag wurden 219 Neuinfektionen gemeldet. Am Mittwoch waren es 292, eine Woche zuvor 242. Wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel weiter hervorgeht (Datenstand: 4.3., 20.24 Uhr), wurden 47,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gemeldet. Am Vortag lag der Wert bei 47,7 und am Donnerstag vergangener Woche bei 50,5.

Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg am Donnerstag um 4 auf 1321. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden 238 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 68 Menschen, 48 mit Beatmung.

© dpa-infocom, dpa:210304-99-693740/2

Für Schleswig-Holstein gemeldete Corona-Fälle

RKI-Dashboard