Corona-Zahlen im Kreis Cloppenburg schnellen hoch

Ein Wattestäbchen eines Corona Abstriches wird Labor untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbol

Hannover (dpa/lni) – Nach einem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Emstek sind die Corona-Infektionszahlen im Landkreis Cloppenburg hochgeschnellt. Mit 86,1 Fällen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage ist die kritische Marke von 50 deutlich überschritten, wie aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes hervorgeht (Stand Freitag, 9.00 Uhr). Demnach gab es 149 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. In dem Vion-Schlachthof dürfen weiterhin 7000 Schweine täglich geschlachtet werden, hatte der Landkreis am Donnerstagabend mitgeteilt. Zuvor waren täglich bis zu 12 000 Schweine geschlachtet worden. Zudem würden bis zu den Osterferien zusätzliche Busse eingesetzt, um das Infektionsrisiko für Schülerinnen und Schüler zu senken.

Die kritische Marke überschreiten in der Statistik des Landesgesundheitsamtes zudem der Landkreis Vechta mit einem 7-Tages-Inzidenzwert von 68,6, der Landkreis Wesermarsch (61,0), die Stadt Delmenhorst (60,6) und der Landkreis Emsland (52,9). Die landesweiten Corona-Infektionszahlen stiegen innerhalb eines Tages um 412 Fälle (7-Tages-Inzidenz: 19,7). Damit sind es in Niedersachsen insgesamt 22 353 laborbestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie.

Bremen hatte den kritischen Wert am Mittwoch erstmals gerissen. Laut Robert Koch-Institut waren es in der Stadtgemeinde Bremen am Donnerstag 63,1 Fälle pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die Zahl basierte auf Angaben der Stadt Bremen.

