Corona verhindert Innenstadt-Gewusel: Vielerorts sehr ruhig

Eine Passantin steht in einer menschenleeren Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) – Das gewohnte Gewusel zum Umtausch von Geschenken oder Einlösen von Gutscheinen ist in Niedersachsen wie erwartet ausgeblieben. In den Innenstädten verlief der Montag verhältnismäßig ruhig, sagte Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen. Wie in den Tagen des Vorweihnachtsgeschäfts auch, seien die Frequenzen coronabedingt deutlich niedriger als in den Vorjahren. Aus Sicht des Handelsverbandes ist deutlich spürbar, dass die Menschen weitestgehend zu Hause bleiben.

Damit brechen dem Handel weiter wichtige Tage für das Geschäft weg. Gerade die Zeit zwischen den Feiertagen nutzten in den Vorjahren Krack zufolge viele Gruppen und Familien für Ausflüge. Angesichts der bis zum 10. Januar geltenden Einschränkungen mit weitestgehend geschlossen Geschäften kommt die Situation für den Handel nicht überraschend. Wichtig wäre für den Handelsverband, dass die Geschäftsleute eine Perspektive für ihre Planung bekommen. «Viele wünschen sich einen Stufenplan oder eine Zielmarke für Lockerungen», sagte Krack.