Corona: Trotz Maßnahmen keine Trendwende in Sicht

Heiner Garg (FDP), Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein, gibt ein Pressestatement. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sich besorgt darüber gezeigt, dass trotz der härteren Corona-Maßnahmen noch keine Trendwende absehbar ist. «Das Infektionsgeschehen in Schleswig-Holstein bleibt dynamisch», sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt sei ungeachtet regional unterschiedlicher Zahlen nach wie vor weder ein deutlicher Anstieg noch ein deutliches Absinken der Neuinfektionen zu beobachten.

«Was Sorge bereitet, ist, dass trotz der bereits eingeleiteten Maßnahmen auch in Schleswig-Holstein bisher kein klarer positiver Trend absehbar ist.» Garg appellierte an die Menschen, auf nicht zwingende Kontakte zu verzichten. Jede Einzelne habe es in der Hand durch eigenes umsichtiges Handeln die Situation zum Positiven zu beeinflussen.

In der Landesregierung wird dem Minister zufolge beraten, ob die aktuell landesweit geltenden Maßnahmen ausreichen oder angepasst werden sollten. In Regionen mit überdurchschnittlichen Sieben-Tage-Werten bei den Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner können zudem regional begrenzt verschärfte Regelungen erlassen werden, wie zuletzt im Kreis Pinneberg und in Kiel.

In Schleswig-Holstein gelten zum Teil im Unterschied zu anderen Bundesländern eigene Corona-Regelungen. So dürfen seit einer Woche beispielsweise Tierparks ihre Außenbereiche unter Auflagen öffnen. In der Öffentlichkeit dürfen sich zudem bis zu zehn Personen statt fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Treffen im privaten Raum sind mit bis zu zehn Personen aus mehr als zwei Haushalten zulässig. Kinder zählen in Schleswig-Holstein aber als vollwertig mit und sind von der Zehn-Personen-Regel nicht ausgenommen.

In Schulen tragen bereits alle Schüler ab der 5. Klasse auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz. Für Grundschulkinder gilt Maskenpflicht auch im Unterricht in Gebieten mit einer Inzidenz von mehr als 50,0. Schleswig-Holstein ist als Corona-Risikogebiet in die neue Woche gestartet: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete einen Inzidenzwert von 51,7 (Stand: Montag 0.00). Damit überschritt das Bundesland als letztes in Deutschland den wichtigen Warnwert von 50,1. Seit dem 17. November hatte der Norden darunter gelegen.

Schleswig-Holstein hat aber immer noch eine der geringsten Inzidenzen im Vergleich der Bundesländer. In Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Wert von 50,5 angegeben. Für Niedersachse meldete das RKI einen Wert von 76,2. Alle anderen Bundesländer lagen über der Marke von 100.