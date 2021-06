Corona-Testzentrum brennt aus: Wohl keine Verletzten

Braunschweig (dpa/lni) – Ein als Corona-Testzentrum genutzter ehemaliger Drogeriemarkt ist in der Nacht zum Sonntag in Braunschweig ausgebrannt. Das Feuer habe sich in dem Flachdachkomplex massiv ausgebreitet, sagte der Lagedienstführer der Braunschweiger Feuerwehr am Sonntagmorgen. «Es war sehr schwer zu löschen, wir sind noch im Einsatz.» Laut Feuerwehr gibt es keine Hinweise auf Verletzte.

Der Brand war kurz nach 1 Uhr im Stadtteil Schwarzer Berg nahe des Ölpersees ausgebrochen. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Menschen im angrenzenden Wohngebiet wurden aufgefordert, wegen der massiven Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das betroffene Gebäude hat nach Angaben des Lagedienstführers eine Fläche von rund 1500 Quadratmetern. Die Nachlöscharbeiten werden ihm zufolge noch einige Stunden andauern. Rund 160 Feuerwehrleute waren wegen des Großfeuers am Einsatzort.

