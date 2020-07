Corona-Testzentren schließen: «Wichtigen Beitrag geleistet»

Ein Schild mit der Aufschrift «Corona Testzentrum». Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die 45 zu Beginn der Pandemie eingerichteten regionalen Corona-Testzentren zwischen Harz und Nordsee schließen zum 31. Juli. Darüber haben sich die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) und die Krankenkassen geeinigt. Sie könnten aber jederzeit reaktiviert werden, zum Beispiel bei einer zweiten Infektionswelle, sagte KVN-Sprecher Detlef Haffke.

Die Tests in den Zentren hätten einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie geleistet – gerade weil am Anfang die Schutzausrüstung knapp war. Mittlerweile seien die Lieferengpässe überwunden. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte könnten über das Portal der KVN Schutzausrüstung bestellen.

Zuletzt hatte es demnach nur noch maximal 13 Testanmeldungen pro Tag gegeben. In manchen Einrichtungen wurden sogar gar keine Tests mehr nachgefragt. Dies zeige nicht nur einen Rückgang der Zahl der Neuinfektionen, sondern auch, dass die Patienten dank der Schutzausrüstung wieder in den niedergelassenen Arztpraxen versorgt werden könnten, sagte Haffke.

Zur Hochzeit der Pandemie im März und April hatte es zum Beispiel in Hannover sogar ein Drive-in-Zentrum gegeben, in dem Abstriche von sechs Ärzten wie am Fließband genommen wurden. In regionalen Zentren der KVN wird nur von Patienten mit Symptomen ein Abstrich genommen. Grundlage ist stets die Einschätzung eines Kassenarztes.

Für Reihentests bei symptomlosen Patienten seien die Gesundheitsämter der Landkreise zuständig, hieß es. Zudem haben einige Unternehmen wie Volkswagen, Sartorius oder Geestland eigenständig und auf eigene Kosten Corona-Tests für Mitarbeiter angeboten. Gleiches wird von Krankenhäusern praktiziert.

Derzeit werden die Kosten für einen Test auf das Coronavirus nur unter bestimmten Umständen von der Krankenkasse übernommen, etwa wenn der Hausarzt den Test aufgrund von Symptomen für erforderlich hält, ein Krankenhaus ihn vor der Aufnahme verlangt oder die Corona-Warn-App ein «erhöhtes Risiko» anzeigt.

