Corona-Tests in Niedersachsens Schlachthöfen geplant

Claudia Schröder spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsens Schlachthöfen sind nach Infektionen in Fleischbetrieben in anderen Bundesländern umfangreiche Corona-Tests geplant. Untersucht werden sollen zunächst alle Mitarbeiter, die Symptome zeigen, und alle, die als Kontaktpersonen in Frage kommen. «So schnell wie möglich wird jetzt mit den Testungen begonnen», sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Montag in Hannover. «Das werden insgesamt mehrere Tausend Testungen sein.» Landesweit arbeiten demnach mehr als 20 000 Menschen in 183 fleischverarbeitenden Betrieben. Bisher sind drei Infektionen im Emsland bekannt geworden.