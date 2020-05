Corona-Tests in mehreren Schlachthöfen negativ

Eine Mitarbeiterin bereitet Proben von Menschen mit Covid-19 Verdacht für die weitere Analyse vor. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Nach Corona-Infektionen in niedersächsischen Fleischbetrieben liegen die Ergebnisse weiterer Tests vor. Nach Angaben der Landkreise Osnabrück und Vechta sowie der Stadt Wilhelmshaven wurden in den nun untersuchten Schlachtbetrieben keine Infektionen festgestellt.

Das Ergebnis sei erfreulich, keiner der getesteten 158 Beschäftigten sei infiziert, teilte der Landkreis Osnabrück am Donnerstag über Tests in einem Schlachthof im Nordkreis mit. Im Kreis Osnabrück sollen sechs weitere Betriebe mit rund 700 Beschäftigten überprüft werden.

Im Landkreis Vechta wurden 428 Beschäftigte von drei Schlacht- und Zerlegebetrieben getestet. «Es ist sehr erfreulich, dass die bisherigen Tests – auch wenn sie nur einen Teil der Gesamtzahl abbilden – allesamt negativ sind», sagte Landrat Herbert Winkel (CDU). Demnach wurden weitere 400 Personen in vier Firmen am Donnerstag getestet, die Ergebnisse sollen voraussichtlich am Freitag feststehen. Im Landkreis Vechta sollen insgesamt rund 2800 Beschäftigte von Schlacht- und Zerlegebetrieben auf Corona getestet werden.

Bei Tests im Wilhelmshavener Schlachthof sind ebenfalls keine Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Alle 94 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seien negativ getestet worden, teilte die Stadt mit.

Die Landesregierung hat angeordnet, dass alle Mitarbeiter von Schlacht- und Zerlegebetrieben, die mit Subunternehmern zusammenarbeiten, auf das neuartige Virus getestet werden.