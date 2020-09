Corona-Tests für rumänische Mitbürger in Wesselburen

Wesselburen/Heide (dpa/lno) – Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden am Donnerstag in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) Testungen speziell für rumänische Mitbürger angeboten. «Mehr als 500 rumänische Mitbürger*innen sind in der Stadt Wesselburen gemeldet – 28 von ihnen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert», teilte der Kreis Dithmarschen am Dienstag in Heide mit.

In der Kleinstadt Wesselburen leben insgesamt etwa 3400 Menschen. Die Corona-Testungen auf freiwilliger Basis finden auf dem Gelände einer Arztpraxis statt. Die mobile Abstrichpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung habe aus Kapazitätsgründen nicht kurzfristig für eine solche Testreihe zur Verfügung gestanden, hieß es.

Wesselburen hatte zuletzt mit stark steigenden Corona-Zahlen zu kämpfen. Die Behörden reagierten mit Einschränkungen. So sind unter anderem Sportplatz, Spielplätze und die Bücherei bis zum 11. Oktober geschlossen. Kreisweit lag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz laut RKI Stand Dienstag 00.00 Uhr bei 20,3 Fällen berechnet auf 100 000 Menschen.

Für Schleswig-Holstein gemeldete Corona-Fälle

RKI-Link zu den SH-Zahlen

Stadt Wesselburen zu Corona-bedingten Schließungen von Einrichtungen