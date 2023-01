Corona-Test negativ: Däne Mensah startklar für Handball-WM

Kopenhagen (dpa) –

Nach einem positiven Corona-Test ist der dänische Rückraumspieler Mads Mensah Larsen doch startklar für den Auftakt der Handball-WM in Polen und Schweden. Ein neuer Corona-Test fiel am Mittwochmorgen negativ aus, nachdem ein erster Test am Montag zunächst schwach positiv gewesen war, wie der dänische Handballverband mitteilte.

Der 31 Jahre alte Profi der SG Flensburg-Handewitt kann seine Isolation somit verlassen, wieder mit dem Team trainieren und auch beim WM-Auftakt dabei sein. Titelverteidiger Dänemark startet am Freitagabend (20.30 Uhr) im südschwedischen Malmö gegen Belgien in die Weltmeisterschaft.