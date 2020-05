Corona-Sonderausschuss debattiert über Soziales und Schulen

Der Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zur Corona-Krise im Großen Festsaal im Rathaus. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der zur Bewältigung der Corona-Krise eingesetzte Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft will heute über die Themen Soziales und Schulen debattieren. Das am 22. April eingesetzte Gremium besteht aus 20 Mitgliedern, nahm seine Arbeit am 30. April auf und tagt in der Regel alle zwei Wochen. Er soll die Bewältigung der Krise parlamentarisch begleiten, solange noch nicht alle Fachausschüsse eingesetzt sind. Die Bürgerschaft war am 23. Februar gewählt worden. Wahlsieger SPD und Grüne verhandeln zurzeit über die Bildung einer Koalition.